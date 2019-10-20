В Москве сегодня облачно и до 18 градусов тепла

09:50 Источник: Агентство городских новостей «Москва»

Облачная погода с прояснениями и до 18 градусов тепла ожидается в Москве и Подмосковье в воскресенье, 20 октября. Об этом сообщает портал «Метеоновости».

«Предстоящим днем столичный регион будет находиться под влиянием гребня антициклона. При облачной погоде с прояснениями существенных осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве достигнет 15-17 градусов тепла, по области до плюс 18 градусов. Ветер южный 3-8 м/с. Атмосфеное давление в середине дня составит 753 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 60%», - говорится в сообщении.

Синоптики отмечают, что в Москве и области по-прежнему будет тепло и влажно, колебания давления на повышенном фоне, содержание кислорода ниже нормальных значений на несколько единиц. Изменения, происходящие в организме в ответ на такую погоду, сопровождаются обычно симптомами ухудшения общего самочувствия и обострения хронических болезней органов дыхания. Реакции могут быть самые разные - начиная от головокружения, одышки и чувства «нехватки» воздуха до быстрой утомляемости. Погодная гипоксия тяжело переносится при заболеваниях сердечно-сосудистой системы - после перенесенных сосудистых нарушениях, при хронической сердечной недостаточности и других заболеваниях, что может сопровождаться серьезными осложнениями.