0
0
144
НОВОСТИ

В Москве сегодня облачно и до 18 градусов тепла

09:50 20.10.2019 Источник: Агентство городских новостей «Москва»

Облачная погода с прояснениями и до 18 градусов тепла ожидается в Москве и Подмосковье в воскресенье, 20 октября. Об этом сообщает портал «Метеоновости».

«Предстоящим днем столичный регион будет находиться под влиянием гребня антициклона. При облачной погоде с прояснениями существенных осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве достигнет 15-17 градусов тепла, по области до плюс 18 градусов. Ветер южный 3-8 м/с. Атмосфеное давление в середине дня составит 753 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 60%», - говорится в сообщении.

Синоптики отмечают, что в Москве и области по-прежнему будет тепло и влажно, колебания давления на повышенном фоне, содержание кислорода ниже нормальных значений на несколько единиц. Изменения, происходящие в организме в ответ на такую погоду, сопровождаются обычно симптомами ухудшения общего самочувствия и обострения хронических болезней органов дыхания. Реакции могут быть самые разные - начиная от головокружения, одышки и чувства «нехватки» воздуха до быстрой утомляемости. Погодная гипоксия тяжело переносится при заболеваниях сердечно-сосудистой системы - после перенесенных сосудистых нарушениях, при хронической сердечной недостаточности и других заболеваниях, что может сопровождаться серьезными осложнениями. 

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

10:26 20.10.2019
Названа приоритетная причина прорыва дамбы в Красноярском крае
0
85
10:19 20.10.2019
Пассажирский самолет впервые совершил беспосадочный рейс из Нью-Йорка в Сидней
0
116
09:15 20.10.2019
Задержан директор компании, дамбу которой прорвало в Красноярском крае
0
186
09:05 20.10.2019
Пентагон: Около тысячи военных США перебрасываются из Сирии в Ирак
0
203
09:00 20.10.2019
Джонсон попросил Туска отсрочить Brexit на три месяца
0
218
08:45 20.10.2019
На западе Москвы горит склад со скотчем
0
234
21:50 19.10.2019
«Роснефть» вошла в тройку лучших работодателей России
0
628
20:45 19.10.2019
В Сочи 4 декабря пройдет встреча президентов РФ и Сербии
0
654
20:15 19.10.2019
На антиправительственную манифестацию в Риме вышло более 200 тыс. человек
0
723
19:45 19.10.2019
Новая отсрочка по ﻿Brexit ﻿ не отвечает ничьим интересам, считает Франция
0
868

Возврат к списку