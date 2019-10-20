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На западе Москвы горит склад со скотчем

08:45 20.10.2019 Источник: Агентство городских новостей «Москва»

Пожару в складском здании в столичном районе Кунцево присвоен третий ранг сложности, его площадь выросла до 500 кв. м, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в экстренных службах.

«Площадь пожара выросла с 300 кв. м до 500 кв. м, пожару присвоен третий уровень сложности», - рассказал собеседник агентства.

Как ранее сообщили Агентству «Москва» в пресс-службе столичного управления МЧС РФ, по адресу: ул. Молодогвардейская, д. 61, стр. 5. происходит загорание в складском здании на общей площади около 300 кв. м. Информация о пострадавших не поступала. В свою очередь источник в экстренных службах рассказал, что по указанному адресу горит склад, принадлежащий АО «Диза». На складе хранится скотч.

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