Названа приоритетная причина прорыва дамбы в Красноярском крае

10:26 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Следователи считают приоритетной версией прорыва дамбы в Красноярском крае нарушения при проведении золотодобывающих работ. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

"В качестве приоритетной версии, наряду с другими, следствие рассматривает нарушения при проведении золотодобывающих работ", - сообщили в СК.