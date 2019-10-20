Названа приоритетная причина прорыва дамбы в Красноярском крае
10:26 20.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Следователи считают приоритетной версией прорыва дамбы в Красноярском крае нарушения при проведении золотодобывающих работ. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.
"В качестве приоритетной версии, наряду с другими, следствие рассматривает нарушения при проведении золотодобывающих работ", - сообщили в СК.
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