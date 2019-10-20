Пассажирский самолет впервые совершил беспосадочный рейс из Нью-Йорка в Сидней
10:19 20.10.2019 Источник: РОСБАЛТ
Пассажирский самолет австралийской авиакомпании Qantas впервые в истории совершил беспосадочный рейс из Нью-Йорка в Сидней, передает "Росбалт".
Boeing 787-9 Dreamliner находился в небе 19 часов 16 минут. На борту лайнера находились 49 пассажиров. Ученые прямо в ходе полета изучали состояние пассажиров и экипажа.
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