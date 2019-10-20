При новом президенте WADA может быть вынесено решение по РУСАДА

11:16 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Решение о целесообразности применения санкций в отношении Российского антидопингового агентства (РУСАДА) может быть принято на внеочередном исполкоме Всемирного антидопингового агентства (WADA), заседание которого пройдет уже после 7 ноября, при новом президенте организации. Об этом ТАСС сообщил председатель комитета WADA по соответствию Джонатан Тейлор.

Ранее Тейлор сообщил ТАСС, что заседание комитета по соответствию, на котором должна быть выработана рекомендация исполкому WADA по вопросу РУСАДА, отложено. Причина заключается в том, что встреча российских экспертов с представителями WADA по теме изменений в базе данных московской лаборатории перенесена с 23 октября на неопределенный срок. Рекомендацию исполкому WADA комитет по соответствию должен будет предоставить на основе полученного от экспертов заключения.

"Я не думаю, что у нас будет достаточно времени", - ответил Тейлор на вопрос, успеет ли его комитет вынести рекомендацию к заседанию исполкома WADA в Катовице 4 ноября.

"Но если это так, если дело будет продвигаться, - причем я подчеркиваю "если", потому что не знаю, каковы будут выводы, - то, возможно, потребуется специальное заседание исполкома. На данный момент мы все еще ждем, чтобы получить ответ, но я подозреваю, что этого перед исполкомом в Катовице не произойдет", - добавил он.

7 ноября, через три дня после очередного исполкома в Катовице, состоится заседание совета учредителей WADA, на котором будет утвержден новый президент организации. Британца Крейга Ридди должен сменить министр спорта Польши Витольд Банька, который является единственным кандидатом на пост главы WADA. Под его руководством должно будет пройти следующее заседание исполкома.

23 сентября исполком WADA инициировал рассмотрение вопроса о несоответствии РУСАДА кодексу из-за обнаруженных в базе данных московской лаборатории изменений. Российской стороне дали три недели, чтобы объяснить причины их появления. Ответы она предоставила 8 октября. Теперь российские эксперты и WADA должны обсудить этот вопрос на совместной встрече.