Британский министр: Великобритания покинет ЕС до 31 октября

12:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Великобритания покинет Евросоюз до 31 октября, несмотря на то, что сделка по выходу из состава сообщества (Brexit) еще не одобрена британским парламентом, а премьер-министр страны Борис Джонсон был вынужден запросить у Брюсселя новую отсрочку. Об этом заявил в воскресенье в интервью телеканалу Sky News канцлер герцогства Ланкастерского (де-факто министр по особым поручениям) Майкл Гоув, отвечающий за подготовку к возможному "жесткому" Brexit.

"Мы выйдем из ЕС до 31 октября. Это наша твердая позиция. Мы знаем, что ЕС хочет, чтобы мы вышли, мы знаем, что у нас есть сделка, которая позволяет нам выйти", - сказал он.



