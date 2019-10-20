Обнаружен один из пропавших при прорыве дамбы в Красноярском крае
13:05 20.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Полиция обнаружила живым гражданина, бывшего в списке из шести пропавших при прорыве дамбы в Курагинском районе Красноярского края. Об этом сообщили в воскресенье ТАСС в пресс-службе регионального главка МВД.
"Найден живым один из предполагаемых пропавших людей, мужчина 1985 года, тракторист-бульдозерист. Сотрудники полиции увидели его в районе поселка и установили, что он числится пропавшим без вести", - сообщили в МВД.
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