Обнаружен один из пропавших при прорыве дамбы в Красноярском крае

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Полиция обнаружила живым гражданина, бывшего в списке из шести пропавших при прорыве дамбы в Курагинском районе Красноярского края. Об этом сообщили в воскресенье ТАСС в пресс-службе регионального главка МВД.

"Найден живым один из предполагаемых пропавших людей, мужчина 1985 года, тракторист-бульдозерист. Сотрудники полиции увидели его в районе поселка и установили, что он числится пропавшим без вести", - сообщили в МВД.