В Алеппо прогремела серия взрывов, возможны жертвы

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Несколько взрывов прогремело в воскресенье в восточной части сирийского города Алеппо. Об этом сообщил телеканал "Аль-Арабия".

По его данным, возможны жертвы. Согласно поступающей информации, взрывы произошли недалеко от штаба сирийской разведки в районе Эз-Заразир.