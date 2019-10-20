В Алеппо прогремела серия взрывов, возможны жертвы
13:20 20.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Несколько взрывов прогремело в воскресенье в восточной части сирийского города Алеппо. Об этом сообщил телеканал "Аль-Арабия".
По его данным, возможны жертвы. Согласно поступающей информации, взрывы произошли недалеко от штаба сирийской разведки в районе Эз-Заразир.
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