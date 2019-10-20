Пассажир выжил после падения на пути на станции "Печатники"
15:04 20.10.2019 Источник: Агентство городских новостей «Москва»
Мужчина получил травмы, упав на пути на станции метро «Печатники» Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена, сообщили в пресс-службе УВД на Московском метрополитене.
«Около 10:55 на станции метро «Печатники» Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена с платформы на жесткий путь упал 38-летний мужчина. В отсутствии электропоезда пассажиру помогли подняться на платформу. Дежурившие на станции сотрудники полиции незамедлительно вызвали наряд скорой медицинской помощи. В настоящее время потерпевший передан медикам для госпитализации», - говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что по данному факту проводится проверка.
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