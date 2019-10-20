Песков: Не исключено продолжение прямых контактов Путина и Эрдогана по военной операции в Сирии
15:40 20.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Продолжение прямых контактов президента России Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана по военной операции Турции в Сирии не исключено. Об этом заявил пресс- секретарь президента Дмитрий Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1" в воскресенье.
"В целом, российская и турецкая сторона находятся в контакте. Нельзя исключать, что и президенты продолжат прямое общение на этот счет", - сказал он во время государственных визитов президента РФ Владимира Путина в Саудовскую Аравию и ОАЭ, которые состоялись 14 и 15 октября.
Песков подчеркнул, что события, происходящие на северо-востоке Сирии, вызывают крайнюю обеспокоенность и потенциально могут навредить политическому урегулированию.
22 октября президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган встретятся в Сочи. Песков ранее заявлял, что лидеры планируют обсудить ситуацию на северо- востоке Сирии.
Анкара 9 октября объявила о проведении на севере Сирии операции "Источник мира" с целью создания там буферной зоны. Она должна стать защитным поясом для турецкой границы. В этот район, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы. Дамаск назвал операцию агрессией, мировое сообщество осудило действия Анкары.
Соединенные Штаты и Турция 17 октября достигли соглашения о приостановке боевых действий. Турция согласилась на 120 часов прекратить огонь, чтобы курдские отряды, входящие в коалицию "Силы демократической Сирии", покинули район пограничной зоны безопасности, создаваемой Анкарой.
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