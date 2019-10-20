СМИ: Путин добивается в Сирии побед без войны
17:16 20.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин добивается в Сирии побед без войны, и геополитическая ситуация в мире радикально меняется. Об этом говорится в статье, опубликованной в воскресенье в германской газете Welt.
"Было более чем символично то, что покинувшие места своей дислокации в соответствии с приказом главнокомандующего американцы, по большей части спецподразделения, встречали ехавших в обратном направлении россиян", - пишет обозреватель издания Михаэль Штюрмер. "Путин достиг того, о чем только мечтало большинство умных военачальников на протяжении всей истории, - победы без войны", - отмечается в статье.
"В регионе между Балтикой и Черным морем он уже давно изменил силовые линии геополитики. Теперь, после решения [президента США] Дональда Трампа [об отводе сил из Сирии], ничто и никто не будет препятствовать Путину - ни Китай, ни Америка, ни даже НАТО - продолжать "большую игру" в борьбе за власть, за "ближнее зарубежье" и за евразийскую зону безопасности, игру, в которой, как казалось, в 1989-1990 годах Россия потерпела поражение на все времена", - пишет автор материала. "Ситуация радикально изменилась", - констатирует журналист.
Как указывается в статье, "НАТО видела и лучшие дни". "Одно ясно: Североатлантический альянс больше никогда не будет тем, чем он был на протяжении долгих десятилетий холодной войны, - гарантом безопасности для европейцев, воплощением расширенного сдерживания, а для США - военной инфраструктурой их ведущего положения в Атлантике", - считает автор.
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