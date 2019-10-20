Более 300 человек пострадали во время беспорядков в Чили
18:00 20.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Более 140 человек пострадали в ходе протестов в чилийском регионе Вальпараисо. Об этом сообщила в воскресенье радиостанция "Био-био" со ссылкой на ответственного за безопасность в регионе контр-адмирала Хуана Андреса де ла Масу. Ранее полиция Чили предоставила данные о 167 пострадавших в ходе протестов в столице.
По слова де ла Масы, в общей сложности в Вальпараисо пострадали 147 человек, из них 116 - гражданские лица. Двое пострадавших полицейских находятся в тяжелом состоянии.
Задержаны за участие в беспорядках в Вальпараисо 352 человека. Па данным полиции на субботу, в Сантьяго были задержаны 308 человек.
Протесты, которые переросли в беспорядки и столкновения с полицией, начались в Сантьяго в понедельник после того, как стоимость проезда в метро в среднем выросла на 30 песо (0,04 доллара) до максимума в 850 песо (1,2 доллара). Позднее беспорядки охватили и другие города страны.
В связи со сложившейся ситуацией Пиньера отменил повышение цен на проезд в общественном транспорте.
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