0
0
112
НОВОСТИ

Американские военные перевозят боевиков ИГ из Сирии в Ирак

19:20 20.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американские военные перевозят десятки боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), находящихся в специальных лагерях на северо-востоке Сирии, в Ирак. Об этом сообщило в воскресенье агентство САНА.

По его данным, в лагерь Эль-Холь, расположенный на востоке сирийского города Хасеке, "прибыли американские транспортные средства из Ирака, чтобы переправить несколько десятков жен экстремистов, воевавших на стороне ИГ". Эта операция сил США проходила под прикрытием боевых вертолетов и совпала по времени с массовой эвакуацией американских военных баз, находящихся в северо-восточном регионе Сирии.

Отмечается, что не более суток назад американские военные переправили около 230 иностранных сторонников ИГ из тюрьмы в населенном пункте Эль-Маликия в спецлагерь, также расположенный близ Хасеке, для их дальнейшей переброски на иракскую территорию. До недавнего времени прилегающая к Турции зона, где и находилось большинство лагерей для экстремистов и членов их семей, контролировалась коалицией "Силы демократической Сирии" (СДС), основу которой составляют курдские военизированные формирования.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

18:00 20.10.2019
Более 300 человек пострадали во время беспорядков в Чили
0
198
17:16 20.10.2019
СМИ: Путин добивается в Сирии побед без войны
0
268
15:40 20.10.2019
Песков: Не исключено продолжение прямых контактов Путина и Эрдогана по военной операции в Сирии
0
315
15:04 20.10.2019
Пассажир выжил после падения на пути на станции "Печатники"
0
359
14:30 20.10.2019
В результате прорыва в Красноярском крае разрушены пять дамб
0
409
14:07 20.10.2019
Патриарх Кирилл заявил, что церковь нужна для полного раскрытия потенциала народа России
0
443
13:20 20.10.2019
В Алеппо прогремела серия взрывов, возможны жертвы
0
474
13:05 20.10.2019
Обнаружен один из пропавших при прорыве дамбы в Красноярском крае
0
463
12:30 20.10.2019
Британский министр: Великобритания покинет ЕС до 31 октября
0
509
12:00 20.10.2019
По магистральным дорогам Литвы движутся колонны военной техники
0
655

Возврат к списку