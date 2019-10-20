Американские военные перевозят боевиков ИГ из Сирии в Ирак
19:20 20.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Американские военные перевозят десятки боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), находящихся в специальных лагерях на северо-востоке Сирии, в Ирак. Об этом сообщило в воскресенье агентство САНА.
По его данным, в лагерь Эль-Холь, расположенный на востоке сирийского города Хасеке, "прибыли американские транспортные средства из Ирака, чтобы переправить несколько десятков жен экстремистов, воевавших на стороне ИГ". Эта операция сил США проходила под прикрытием боевых вертолетов и совпала по времени с массовой эвакуацией американских военных баз, находящихся в северо-восточном регионе Сирии.
Отмечается, что не более суток назад американские военные переправили около 230 иностранных сторонников ИГ из тюрьмы в населенном пункте Эль-Маликия в спецлагерь, также расположенный близ Хасеке, для их дальнейшей переброски на иракскую территорию. До недавнего времени прилегающая к Турции зона, где и находилось большинство лагерей для экстремистов и членов их семей, контролировалась коалицией "Силы демократической Сирии" (СДС), основу которой составляют курдские военизированные формирования.
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