В Петербурге маршрутка врезалась в трамвай, более 10 пострадавших
20:30 20.10.2019 Источник: РОСБАЛТ
Маршрутка столкнулась с трамваем в Санкт-Петербурге, передает "Росбалт".
ДТП произошло на пересечении улицы Десантников и Петергофского шоссе, сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Автобус маршрута 235 пытался проскочить на красный свет и врезался в трамвай.
После столкновения маршрутка опрокинулась. 15 человек доставлены в больницу, среди них трое детей.
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