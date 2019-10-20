В Петербурге маршрутка врезалась в трамвай, более 10 пострадавших

20:30 Источник: РОСБАЛТ

Маршрутка столкнулась с трамваем в Санкт-Петербурге, передает "Росбалт".

ДТП произошло на пересечении улицы Десантников и Петергофского шоссе, сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Автобус маршрута 235 пытался проскочить на красный свет и врезался в трамвай.

После столкновения маршрутка опрокинулась. 15 человек доставлены в больницу, среди них трое детей.



