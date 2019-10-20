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В Петербурге маршрутка врезалась в трамвай, более 10 пострадавших

20:30 20.10.2019 Источник: РОСБАЛТ

Маршрутка столкнулась с трамваем в Санкт-Петербурге, передает "Росбалт". 

ДТП произошло на пересечении улицы Десантников и Петергофского шоссе, сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Автобус маршрута 235 пытался проскочить на красный свет и врезался в трамвай.

После столкновения маршрутка опрокинулась. 15 человек доставлены в больницу, среди них трое детей.


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