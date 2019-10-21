0
0
0
НОВОСТИ

Стратегическое партнерство Москвы и Пекина входит в новую фазу - Шойгу

07:00 21.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Стратегическое партнерство России и Китая вступает в новую фазу, заявил в понедельник министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Ярким примером равноправного и взаимовыгодного сотрудничества считаем российско-китайские отношения стратегического взаимодействия, которые вступают в новую эпоху своего развития. Важную роль в них играют мероприятия военной направленности", - сказал министр в понедельник на пленарном заседании Сяншаньского форума.

В частности, он напомнил о состоявшемся в июле первом совместном воздушном патрулировании в Азиатско- Тихоокеанском регионе, в котором приняли участие российские и китайские стратегические бомбардировщики. Китайские военные приняли участие в стратегических маневрах "Восток-2018" и "Центр-2019", ежегодно также проводятся учения "Морское взаимодействие".

"Этим летом Китай не только принял самое активное участие в Армейских международных играх, но и провел на своей территории четыре конкурса, в которых китайским военнослужащим не было равных", - напомнил Шойгу.

Он пригласил страны, чьи представители присутствуют на форуме, в 2020 году принять участие в Армейских международных играх, форуме "Армия" и Московской конференции по международной безопасности, проводимых под эгидой Минобороны РФ. "Считаем эти мероприятия эффективным инструментом формирования благоприятных условий для взаимодействия армий наших стран", - заключил министр.

Сяншаньский форум проводится в Китае с 2006 года. В этом году на него прибыли главы военных ведомств 23 стран Азиатско-Тихоокеанского региона и Европы, еще шесть государств представлены начальниками генеральных штабов, из 17 государств приехали заместители министров обороны.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

20:30 20.10.2019
В Петербурге маршрутка врезалась в трамвай, более 10 пострадавших
0
593
19:20 20.10.2019
Американские военные перевозят боевиков ИГ из Сирии в Ирак
0
581
18:00 20.10.2019
Более 300 человек пострадали во время беспорядков в Чили
0
704
17:16 20.10.2019
СМИ: Путин добивается в Сирии побед без войны
0
796
15:40 20.10.2019
Песков: Не исключено продолжение прямых контактов Путина и Эрдогана по военной операции в Сирии
0
706
15:04 20.10.2019
Пассажир выжил после падения на пути на станции "Печатники"
0
814
14:30 20.10.2019
В результате прорыва в Красноярском крае разрушены пять дамб
0
874
14:07 20.10.2019
Патриарх Кирилл заявил, что церковь нужна для полного раскрытия потенциала народа России
0
911
13:20 20.10.2019
В Алеппо прогремела серия взрывов, возможны жертвы
0
948
13:05 20.10.2019
Обнаружен один из пропавших при прорыве дамбы в Красноярском крае
0
931

Возврат к списку