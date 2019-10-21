Стратегическое партнерство Москвы и Пекина входит в новую фазу - Шойгу
07:00 21.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Стратегическое партнерство России и Китая вступает в новую фазу, заявил в понедельник министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"Ярким примером равноправного и взаимовыгодного сотрудничества считаем российско-китайские отношения стратегического взаимодействия, которые вступают в новую эпоху своего развития. Важную роль в них играют мероприятия военной направленности", - сказал министр в понедельник на пленарном заседании Сяншаньского форума.
В частности, он напомнил о состоявшемся в июле первом совместном воздушном патрулировании в Азиатско- Тихоокеанском регионе, в котором приняли участие российские и китайские стратегические бомбардировщики. Китайские военные приняли участие в стратегических маневрах "Восток-2018" и "Центр-2019", ежегодно также проводятся учения "Морское взаимодействие".
"Этим летом Китай не только принял самое активное участие в Армейских международных играх, но и провел на своей территории четыре конкурса, в которых китайским военнослужащим не было равных", - напомнил Шойгу.
Он пригласил страны, чьи представители присутствуют на форуме, в 2020 году принять участие в Армейских международных играх, форуме "Армия" и Московской конференции по международной безопасности, проводимых под эгидой Минобороны РФ. "Считаем эти мероприятия эффективным инструментом формирования благоприятных условий для взаимодействия армий наших стран", - заключил министр.
Сяншаньский форум проводится в Китае с 2006 года. В этом году на него прибыли главы военных ведомств 23 стран Азиатско-Тихоокеанского региона и Европы, еще шесть государств представлены начальниками генеральных штабов, из 17 государств приехали заместители министров обороны.
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