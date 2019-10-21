Россия занимает 3-е место в мире по возможностям управления интернетом - доклад КНР

07:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия находится на третьем месте в глобальном рейтинге по возможностям управления сетевым пространством. Об этом говорится в докладе "Развитие интернета в мире - 2019", распространенном в понедельник на шестой Всемирной конференции по управлению интернетом в Учжэне (Восточный Китай).

Документ был подготовлен китайским Институтом сетевого пространства КНР. В нем отмечается, что РФ получила 8,36 балла из 10 возможных.

"Российское правительство уделяет большое внимание усилению потенциала в области управления интернетом, оно ведет работу над усовершенствованием ключевого оборудования и постоянно повышает жесткость штрафов, - говорится в нем. - Россия недавно приняла закон о суверенном интернете. Это свидетельствует, что РФ усиливает автономность контроля над ключевыми объектами сетевой инфраструктуры, что может существенно отразиться на ситуацию в сфере распределения интернет-ресурсов, где на текущий момент доминируют США".

На первом месте в списке находятся Соединенные Штаты (9,50 балла), далее следуют Китай, Япония, Великобритания, Франция и Германия (все по 8,55). В одной строчке с РФ находятся Канада и Эстония. Четвертое место досталось Республике Корея (8,17), 5-е - Сингапуру (7,88).

В конце списка из 48 ключевых стран в области интернета - Иран (6,07), Турция, (5,98), Мексика (5,79), Кения (5,69) и Чили (5,50).

В докладе отмечается, что пока по индексу развития интернета РФ занимает 17 место (после Нидерландов и перед Австралией), по уровню телекоммуникационной инфраструктуры - 9-е, по инновационным возможностям - 20-е, по безопасности сетевого пространства - 17-е (вместе с Республикой Корея и Малайзией).