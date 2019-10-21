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Увеличилось число пострадавших при ЧС в Красноярском крае

07:53 21.10.2019 Источник: Lenta.ru

Число пострадавших после прорыва дамб и затопления села в Красноярском крае увеличилось до 27. Об этом сообщается на сайте регионального Минздрава.

Еще 11 человек обратились к утру понедельника, 21 октября, за медицинской помощью. Отмечается, что пять человек пришлось госпитализировать, их жизни и здоровью ничего не угрожает. Сотрудники центра медицины катастроф оказывают психологическую поддержку пострадавшим.

ЧП в Красноярском крае произошло в ночь на 19 октября. В результате обрушения пяти незаконных дамб затопило поселок Щетинкино. Сообщалось о 15 погибших, 16 пострадавших, еще шестеро числятся пропавшими без вести. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

Основной версией СК назвал нарушение технологии при проведении золотодобывающих работ.

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