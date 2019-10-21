Помпео рассказал о "давлении" США на власти Украины

08:18 Источник: РОСБАЛТ

Американские власти не пытались давить на Украину и «шантажировать» ее отказом от предоставления помощи. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео.

По его словам, во время переговоров Киева с Вашингтоном по вопросу финансовой и военной поддержки обсуждались только назначение этих средств и «стратегические последствия».

Помпео также отметил, что помощь Штатов в оборонной сфере позволила Украине укрепить свою безопасность, и России это «не нравится», передает ABC.