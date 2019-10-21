Турцию обвиняют в использовании незаконных боеприпасов в Сирии

08:24 Источник: MIGnews

Курдские лидеры заявили, что истребители президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана сбросили боеприпасы, содержащие напалм и белый фосфор, на гражданские цели в пограничном городе Рас-Аль-Айн, что является ключевой целью для турецких войск.

«Турецкая агрессия использует все имеющееся оружие против Рас- Аль-Айна», - заявила курдская администрация. «Столкнувшись с очевидным провалом своего плана, Эрдоган прибегает к оружию, запрещенному во всем мире, таким как фосфор и напалм».

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