Турцию обвиняют в использовании незаконных боеприпасов в Сирии
08:24 21.10.2019 Источник: MIGnews
Курдские лидеры заявили, что истребители президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана сбросили боеприпасы, содержащие напалм и белый фосфор, на гражданские цели в пограничном городе Рас-Аль-Айн, что является ключевой целью для турецких войск.
«Турецкая агрессия использует все имеющееся оружие против Рас- Аль-Айна», - заявила курдская администрация. «Столкнувшись с очевидным провалом своего плана, Эрдоган прибегает к оружию, запрещенному во всем мире, таким как фосфор и напалм».
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