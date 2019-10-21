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НОВОСТИ

Первый боевой лазер установят на корабль ВМС США

09:00 21.10.2019 Источник: РБК

Боевой лазер, созданный в компании Northrop Grumman доставлен в Сан-Диего, где его вскоре будут устанавливать на десантный корабль USS Portland (LPD-27), сообщает издание The Drive. Лазер, мощность луча которого по словам создателей, достигает 150 кВт, станет первым подобным устройством на кораблях ВМС США.

Корпорация Northrop Grumman, которая специализируется на аэрокосмических и военных технологиях, выиграла контракт на производство боевого лазера, еще в 2015 году. В 2018 году, когда USS Portland вводили в строй, уже было известно, что первый опытный образец установят именно на этом корабле.

По замыслу создателей с помощью лазера можно будет поражать небольшие суда, а также беспилотные аппараты.  РБК

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