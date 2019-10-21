Шойгу обсудил с министром обороны Сербии сотрудничество в военной сфере
08:53 21.10.2019 Источник: REGNUM
Министр обороны России Сергей Шойгу и его сербский коллега Александр Вулин обсудили в Пекине сотрудничество двух стран в военной и военно-технической сфере.
По словам Шойгу, военно-техническое взаимодействие России и Сербии развивается активно, это было продемонстрировано в том числе и во время парада в честь 75-летия освобождения Белграда от немецко-фашистских захватчиков.
Глава Минобороны РФ поздравил Вулина с юбилеем освобождения Белграда и подарил ему связанные с этим событием архивные документы.
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