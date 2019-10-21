Каждая десятая компания в РФ готовится провести увольнения - исследование
09:32 21.10.2019 Источник: Известия
Это оптимистичный показатель, так как в 2018-м о планах уволить часть сотрудников говорили в каждой пятой фирме. При этом около половины работодателей рассчитывают на увеличение окладов в 2020 году. Рынок труда сейчас находится в стабильном состоянии, компании заявили в службы занятости 1,7 млн вакансий, сообщили «Известиям» в Минтруде.
В следующем году власти ожидают роста реальных заработных плат на 2%, следует из данных Минэкономразвития.
НОВОСТИ
- 10:00 21.10.2019
- Кадыров пообещал сирийским террористам места на кладбище
- 09:20 21.10.2019
- Ракета дала сбой на учениях ядерных сил "Гром-2019" - СМИ
- 09:05 21.10.2019
- Ряд западных стран прибегает к шантажу и запугиваниям в Африке - Путин
- 09:00 21.10.2019
- Первый боевой лазер установят на корабль ВМС США
- 08:53 21.10.2019
- Шойгу обсудил с министром обороны Сербии сотрудничество в военной сфере
- 08:46 21.10.2019
- ВСУ разместили бронетехнику вблизи жилых домов в районе Золотого – Народная милиция ЛНР
- 08:37 21.10.2019
- ВСУ за сутки обстреляли девять населенных пунктов ДНР
- 08:31 21.10.2019
- Курды эвакуируются из осажденного сирийского города
- 08:24 21.10.2019
- Турцию обвиняют в использовании незаконных боеприпасов в Сирии
- 08:18 21.10.2019
- Помпео рассказал о "давлении" США на власти Украины
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать