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Каждая десятая компания в РФ готовится провести увольнения - исследование

09:32 21.10.2019 Источник: Известия

Почти каждая десятая компания планирует провести сокращение персонала в следующем году. К таким выводам пришли специалисты HeadHunter по итогам опроса работодателей.

Это оптимистичный показатель, так как в 2018-м о планах уволить часть сотрудников говорили в каждой пятой фирме. При этом около половины работодателей рассчитывают на увеличение окладов в 2020 году. Рынок труда сейчас находится в стабильном состоянии, компании заявили в службы занятости 1,7 млн вакансий, сообщили «Известиям» в Минтруде.

В следующем году власти ожидают роста реальных заработных плат на 2%, следует из данных Минэкономразвития.

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