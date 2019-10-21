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НОВОСТИ

Кадыров пообещал сирийским террористам места на кладбище

10:00 21.10.2019 Источник: Lenta.ru

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что республика готова дать отпор террористам, которые могут прийти на территорию Северного Кавказа из Сирии. Об этом он рассказал в эфире программы «Большая игра» на Первом канале.

Кадыров заявил, что в республике подготовлены специальные подразделения для борьбы с террористами. «Мы с удовольствием примем их. Но куда дадим билеты — в театр или на кладбище — еще неизвестно», — пошутил политик.  Lenta.Ru

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