Кадыров пообещал сирийским террористам места на кладбище

10:00 Источник: Lenta.ru

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что республика готова дать отпор террористам, которые могут прийти на территорию Северного Кавказа из Сирии. Об этом он рассказал в эфире программы «Большая игра» на Первом канале.

Кадыров заявил, что в республике подготовлены специальные подразделения для борьбы с террористами. «Мы с удовольствием примем их. Но куда дадим билеты — в театр или на кладбище — еще неизвестно», — пошутил политик. Lenta.Ru

