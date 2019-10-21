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НОВОСТИ

Страна находится "на войне" из-за протестов - президент Чили

10:20 21.10.2019 Источник: Газета.Ru

Президент Чили Себастьян Пиньера, заявил что страна находится «на войне» в связи с возникшими беспорядками, в том числе антиправительственными протестами. Об этом сообщает телеканал 24 Oras.

При этом он отметил, что Чили угрожает мощный враг. Кто именно, президент не уточнил.

«У нас мощный, беспощадный враг, для которого нет ничего святого, который готов применять насилие, не ставя себе никаких границ, даже если речь идет о человеческих жизнях», — сказал Пиньера.

По словам главы Чили, этот «враг» обладает определенным уровнем организации и координации, «свойственно преступным группировкам».

Кроме того, Пиньера призвал «все политические силы осудить случаи насилия» и раскритиковал тех, кто пока не выступил с определенной позицией против беспорядков.  Газета.Ru

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