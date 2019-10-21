Трамп подумывает оставить в Сирии 200 военных - NYT
10:32 21.10.2019 Источник: Газета.Ru
Американский президент Дональд Трамп подумывает оставить в Сирии около 200 военных США, пишет The New York Times со ссылкой на источники.
Источники утверждают, что американские войска специального назначения останутся в восточной части Сирии. В эту группу войдут военные, участвовавшие против террористической организации «Исламское государство» (запрещено на территории РФ) и ограждавшие российские войска от нефтяных районов Сирии.
Издание предполагает, что таким решением глава США попытается уравновесить «конкурирующие импульсы». Газета.Ru
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