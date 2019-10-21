Не менее шести солдат армии Пакистана убиты при обстреле в Кашмире - индийский генерал

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

По меньшей мере шестеро солдат армии Пакистана убиты при обстреле индийской артиллерией лагерей террористов, действовавших в пакистанской зоне Кашмира. С таким утверждением выступил командующий сухопутными силами Индии генерал Бипин Рават.

"Потери среди пакистанских военнослужащих составили от 6 до 10 человек, уничтожено такое же количество террористов, находившихся в лагерях в секторе Тангдхар в контролируемой Пакистаном зоне Кашмира, - цитирует генерала в понедельник газета "Таймс оф Индиа". - Число убитых пакистанских солдат может быть большим. В ходе артобстрела четырех учебных лагерей экстремистов три из их были ликвидированы".



"В случае повторения попыток армии Пакистана и Межведомственной разведки этой страны повторить операцию по переброске в Индию боевиков-террористов индийская армия готова к таким же активным ответным мерам, которые применила в районе Тангдхар в Кашмире", - сказал Рават.



Генерал подчеркнул, что обстрел индийской артиллерией сопредельных районов на линии контроля в Кашмире был предпринят в ответ на 2350 нарушений Пакистаном в этом году режима прекращения огня и массированный обстрел с его стороны индийских позиций 19 октября.



Пакистан отвергает эти обвинения Индии.

