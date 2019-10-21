У курдских формирований осталось 35 часов, чтобы покинуть северо-восток Сирии - Чавушоглу

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу напомнил в понедельник, что у курдских формирований в предполагаемой зоне безопасности на северо-востоке Сирии осталось 35 часов на то, чтобы ее покинуть, иначе военная операция "Источник мира" будет продолжена. Об этом он сообщил во время выступления в Стамбуле.

"Приостановка нашей операции в Сирии - хочу отметить, что это не режим прекращения огня - завершится через 35 часов. Если в течение этого времени [террористы] не уйдут [с территорий, на которых Турция намерена создать зону безопасности], то операция будет продолжена", - подчеркнул он.

