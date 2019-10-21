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Индия начала разработку гиперзвукового оружия - СМИ

12:00 21.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Индийская организация оборонных исследований и разработок (DRDO) начала создание гиперзвукового оружия нового поколения, сообщила в понедельник газета "Хиндустан таймс" со ссылкой на источники в правительственных кругах.

DRDO приступила к созданию гиперзвукового оружия - ракет со скоростью в пять раз превышающей скорость звука. В ближайшее время вступит в строй аэродинамическая труба для испытаний и совершенствования технологий, передает издание слова источников.

"Система гиперзвукового оружия - одно из направлений современных технологий, которые мы серьезно изучаем", - отметили собеседники.

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