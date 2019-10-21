Китай обошел США по числу богатых людей - исследование
12:20 21.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Китай обошел США по числу наиболее состоятельных людей. Об этом свидетельствуют данные опубликованного в понедельник исследования банка Credit Suisse.
По его сведениям, число граждан КНР, вошедших в 10% наиболее богатых людей в мире достигло 100 млн, в то время как в США эта цифра составляет 99 млн человек. "Несмотря на торговые разногласия между США и Китаем за последний год, обе страны преуспели в накоплении благосостояния на 3,8 и 1,9 трлн долларов соответственно", - приводятся в исследовании слова представителя банка.
Согласно данным исследования, общее число долларовых миллионеров возросло на 1,1 млн и достигло отметки в 46,8 млн человек, в их руках находится активов и средств на сумму 158,3 трлн долларов. Состояние 55 920 человек превышает 100 млн долларов, а 4 830 человек владеют активами на сумму 500 млн долларов и более.
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