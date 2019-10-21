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НОВОСТИ

Публикация в соцсети вызвала беспорядки в Бангладеш

12:32 21.10.2019 Источник: Эхо Москвы

Беспорядки из-за публикации в социальной сети Facebook вспыхнули в Бангладеш. В результате волнений в одном из районов на юге страны погибли не менее четырех человек, около 50 получили ранения. Поводом стала запись с оскорблениями в адрес мусульман, сделанная якобы от имени приверженца индуизма, передает агентство Reuters

В полиции говорят, что публикация появилась на странице взломанной учетной записи. Стражи порядка заверили, что причастные к взлому уже задержаны.  Эхо Москвы

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