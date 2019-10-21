Суд в Лондоне по делу об экстрадиции Ассанжа в США может продлиться шесть лет
13:00 21.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Судебный процесс по делу об экстрадиции в США основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа может затянуться в Лондоне на шесть лет и обойдется британским налогоплательщикам в 600 тыс. фунтов стерлингов (777 тыс. долларов по текущему курсу). Об этом сообщила в понедельник газета "Дейли мейл" со ссылкой на источники, осведомленные о планах адвокатов Ассанжа.
"Он будет сражаться [в суде] столько, сколько потребуется", - приводит издание слова представителя благотворительного общества Blueprint for Free Speech Наоми Колвин. Борьба будет вестись "вплоть до передачи в Верховный суд, а также если понадобится в Страсбурге [Европейском суде по правам человека]", отметила она.
На сегодня в Вестминстерском магистратском суде Лондона назначено новое слушание по делу об экстрадиции в США Ассанжа, причем австралиец в отличие от предыдущего раза, когда он появился в зале суда по видеосвязи из тюрьмы Белмарш, должен присутствовать лично.
13 сентября суд постановил, что Ассанж будет оставаться в тюрьме на время рассмотрения дела об экстрадиции. Его адвокаты не стали подавать прошение об освобождении под залог, так как суд заявил о наличии "существенных оснований полагать", что Ассанж предпримет очередную попытку уйти от правосудия, если окажется на свободе.
НОВОСТИ
- 13:05 21.10.2019
- Эрдоган пообещал предпринять "необходимые шаги" по Сирии после встречи с Путиным
- 12:32 21.10.2019
- Публикация в соцсети вызвала беспорядки в Бангладеш
- 12:20 21.10.2019
- Китай обошел США по числу богатых людей - исследование
- 12:05 21.10.2019
- Лагард считает Трампа ответственным за многие риски для мировой экономики
- 12:00 21.10.2019
- Индия начала разработку гиперзвукового оружия - СМИ
- 11:32 21.10.2019
- У курдских формирований осталось 35 часов, чтобы покинуть северо-восток Сирии - Чавушоглу
- 11:20 21.10.2019
- Не менее шести солдат армии Пакистана убиты при обстреле в Кашмире - индийский генерал
- 11:05 21.10.2019
- В Минтруда прокомментировали опрос о сокращениях
- 11:00 21.10.2019
- В префектуре полиции Парижа сотрудники пожаловались на радикализацию своих коллег
- 10:32 21.10.2019
- Трамп подумывает оставить в Сирии 200 военных - NYT
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать