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Суд в Лондоне по делу об экстрадиции Ассанжа в США может продлиться шесть лет

13:00 21.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Судебный процесс по делу об экстрадиции в США основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа может затянуться в Лондоне на шесть лет и обойдется британским налогоплательщикам в 600 тыс. фунтов стерлингов (777 тыс. долларов по текущему курсу). Об этом сообщила в понедельник газета "Дейли мейл" со ссылкой на источники, осведомленные о планах адвокатов Ассанжа.

"Он будет сражаться [в суде] столько, сколько потребуется", - приводит издание слова представителя благотворительного общества Blueprint for Free Speech Наоми Колвин. Борьба будет вестись "вплоть до передачи в Верховный суд, а также если понадобится в Страсбурге [Европейском суде по правам человека]", отметила она.

На сегодня в Вестминстерском магистратском суде Лондона назначено новое слушание по делу об экстрадиции в США Ассанжа, причем австралиец в отличие от предыдущего раза, когда он появился в зале суда по видеосвязи из тюрьмы Белмарш, должен присутствовать лично.

13 сентября суд постановил, что Ассанж будет оставаться в тюрьме на время рассмотрения дела об экстрадиции. Его адвокаты не стали подавать прошение об освобождении под залог, так как суд заявил о наличии "существенных оснований полагать", что Ассанж предпримет очередную попытку уйти от правосудия, если окажется на свободе.

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