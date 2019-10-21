В Сирии без охраны остались 12 тюрем для боевиков-иностранцев - Шойгу

14:00 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Сергей Шойгу сообщил об оставленных без охраны тюрьмах в Сирии. Это произошло из-за турецкой операции на сирийской границе, заявил глава Минобороны России. По словам Шойгу, существует опасность миграции террористов на историческую родину.

«В Сирии без охраны остались восемь лагерей беженцев и 12 тюрем для боевиков-иностранцев», — пояснил министр. Он призвал к объединению усилий всего мирового сообщества для противодействия вызовам террористов.



Турция с 9 октября проводит на северо-востоке Сирии операцию «Источник мира» против курдских отрядов. 17 октября США и Турция договорились о приостановке этой операции на 120 часов и выводе курдских формирований из буферной зоны на границе Турции и Сирии, которую Анкара намерена контролировать самостоятельно. Говорит Москва

