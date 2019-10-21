В Сирии без охраны остались 12 тюрем для боевиков-иностранцев - Шойгу
14:00 21.10.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Сергей Шойгу сообщил об оставленных без охраны тюрьмах в Сирии. Это произошло из-за турецкой операции на сирийской границе, заявил глава Минобороны России. По словам Шойгу, существует опасность миграции террористов на историческую родину.
«В Сирии без охраны остались восемь лагерей беженцев и 12 тюрем для боевиков-иностранцев», — пояснил министр. Он призвал к объединению усилий всего мирового сообщества для противодействия вызовам террористов.
Турция с 9 октября проводит на северо-востоке Сирии операцию «Источник мира» против курдских отрядов. 17 октября США и Турция договорились о приостановке этой операции на 120 часов и выводе курдских формирований из буферной зоны на границе Турции и Сирии, которую Анкара намерена контролировать самостоятельно. Говорит Москва
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