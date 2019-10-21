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Власти Испании обвинили руководителя Каталонии в неисполнении обязанностей

13:32 21.10.2019 Источник: Эхо Москвы

Испанские власти обвинили руководителя Каталонии в неисполнении обязанностей. Соответствующее письмо Киму Торре направил глава правительства Педро Санчес. Он отметил, что все государственные должностные лица должны осуждать насилие, защищать силы безопасности и избегать гражданского раздора. Однако Торра, по мнению премьера, в разгар акций протеста в Каталонии эти обязательства не выполнил. 

Демонстрации, которые нередко заканчивались беспорядками, проходили в регионе всю прошлую неделю. Возмущениие граждан вызвал приговор бывшему руководству Каталонии, инициировавшему 2 года назад референдум о независимости.  Эхо Москвы

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