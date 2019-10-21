Крупные штрафы для иностранных СМИ за нарушение закона о выборах предложили в Госдуме
14:12 21.10.2019 Источник: Эхо Москвы
В Госдуме РФ предложили поправки к закону, предполагающие крупные штрафы для иностранных СМИ за нарушение закона о выборах. Как отметил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» первый заместитель председателя фракции «Единой России», член совета Госдумы РФ Альдаби Шхагошев, штрафы будут составлять 4% от годового оборота компании или 2,3 – 3,5 млн рублей.
«Рано или поздно мы должны были вернуться к этому вопросу, потому что штрафы были введены еще в 2001 году. И это увязывалось с МРОТ, когда МРОТ составлял 100 рублей. А если переводить на сегодняшний день – это должно быть 2,3 — 3,5 млн. рублей. А дальше мы пишем: «Или 4% годового оборота». Это абсолютно адекватно и справедливо, потому что крупные компании как иностранные СМИ, они с большими оборотами, и должны платить за нарушения законодательства», — сказал депутат.
А.Шхагошев добавил, что его возмущает эта ситуация, так как в последнее время «нарушения со стороны иностранных СМИ в России стали массовыми». И отсутствие жестких законодательных норм, отметил депутат, позволят этим издания отделываться «смешными» штрафами, когда компании «с миллиардными доходами».
Также в инициативе депутатов было отмечено, что в закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ» предлагается добавить понятие «иностранные СМИ». В эту категорию попадут СМИ, зарегистрированные за границей.
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