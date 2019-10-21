В России нет запрета на использование Telegram - спецпредставитель президента
14:32 21.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков заявил, что мессенджер Telegram в России не запрещен для использования. В частности, он задействован в управлении сетевым проектом на базе российских университетов, привел пример Песков, отвечая на вопрос о том, как он относится к запрету мессенджера.
"Первое, Telegram в России не запрещен. Второе, я им не просто пользуюсь, а у нас сегодня сеть, которая строится на [базе] 150+ российских университетов, и она для своего управления использует Telegram-каналы", - сказал спецпредставитель президента, выступая на одной из сессий международного форума "Открытые инновации" в технопарке "Сколково" в понедельник.
Более 150 университетов, которые упомянул Песков, - участники соглашения с Университетом Национальной технологической инициативы "20.35", предполагающего реализацию единой программы обучения технологиям искусственного интеллекта на площадках вузов. Первые сто вузов подписали документ в июне на закрытии образовательного интенсива "Остров 10-22" в Сколковском институте науки и технологий (Сколтех). Сетевой проект, в котором смогут участвовать студенты, преподаватели, управленцы и ученые, стартовал в сентябре. Университет "20.35" в рамках соглашения выступает поставщиком курсов и цифрового контента для университетов.
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