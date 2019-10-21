0
0
0
НОВОСТИ

В России нет запрета на использование Telegram - спецпредставитель президента

14:32 21.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков заявил, что мессенджер Telegram в России не запрещен для использования. В частности, он задействован в управлении сетевым проектом на базе российских университетов, привел пример Песков, отвечая на вопрос о том, как он относится к запрету мессенджера.

"Первое, Telegram в России не запрещен. Второе, я им не просто пользуюсь, а у нас сегодня сеть, которая строится на [базе] 150+ российских университетов, и она для своего управления использует Telegram-каналы", - сказал спецпредставитель президента, выступая на одной из сессий международного форума "Открытые инновации" в технопарке "Сколково" в понедельник.

Более 150 университетов, которые упомянул Песков, - участники соглашения с Университетом Национальной технологической инициативы "20.35", предполагающего реализацию единой программы обучения технологиям искусственного интеллекта на площадках вузов. Первые сто вузов подписали документ в июне на закрытии образовательного интенсива "Остров 10-22" в Сколковском институте науки и технологий (Сколтех). Сетевой проект, в котором смогут участвовать студенты, преподаватели, управленцы и ученые, стартовал в сентябре. Университет "20.35" в рамках соглашения выступает поставщиком курсов и цифрового контента для университетов.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

14:12 21.10.2019
Крупные штрафы для иностранных СМИ за нарушение закона о выборах предложили в Госдуме
0
58
14:00 21.10.2019
В Сирии без охраны остались 12 тюрем для боевиков-иностранцев - Шойгу
0
77
13:32 21.10.2019
Власти Испании обвинили руководителя Каталонии в неисполнении обязанностей
0
110
13:21 21.10.2019
Пуск одной из ракет с подлодки "Рязань" был отменен в ходе учений "Гром-2019" - МО РФ
0
133
13:05 21.10.2019
Эрдоган пообещал предпринять "необходимые шаги" по Сирии после встречи с Путиным
0
153
13:00 21.10.2019
Суд в Лондоне по делу об экстрадиции Ассанжа в США может продлиться шесть лет
0
161
12:32 21.10.2019
Публикация в соцсети вызвала беспорядки в Бангладеш
0
173
12:20 21.10.2019
Китай обошел США по числу богатых людей - исследование
0
202
12:05 21.10.2019
Лагард считает Трампа ответственным за многие риски для мировой экономики
0
213
12:00 21.10.2019
Индия начала разработку гиперзвукового оружия - СМИ
0
204

Возврат к списку