Минпросвещения планирует обновить список специальностей, преподаваемых в колледжах
15:00 21.10.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Министерство просвещения планирует обновить перечень профессий и специальностей среднего профессионального образования, в том числе трансформировать специальности, на которые нет приема с 2014 года и убрать дублирование наиболее востребованных профессий, сообщили журналистам в пресс-службе Минпросвещения.
«В рамках федерального проекта "Молодые профессионалы" к 31 декабря 2021 года предусмотрено обновление перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования. Сначала планируется трансформировать профессии, на которые не ведется прием с 2014 года, исключить дублирования профессий и специальностей из 50 наиболее востребованных на рынке труда, по которым утверждены и реализуются новые государственные образовательные стандарты», - сообщили в пресс-службе. RNS
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