Минпросвещения планирует обновить список специальностей, преподаваемых в колледжах

15:00 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Министерство просвещения планирует обновить перечень профессий и специальностей среднего профессионального образования, в том числе трансформировать специальности, на которые нет приема с 2014 года и убрать дублирование наиболее востребованных профессий, сообщили журналистам в пресс-службе Минпросвещения.

«В рамках федерального проекта "Молодые профессионалы" к 31 декабря 2021 года предусмотрено обновление перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования. Сначала планируется трансформировать профессии, на которые не ведется прием с 2014 года, исключить дублирования профессий и специальностей из 50 наиболее востребованных на рынке труда, по которым утверждены и реализуются новые государственные образовательные стандарты», - сообщили в пресс-службе. RNS

