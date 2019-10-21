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Браконьеры из КНДР могут привести к экологической катастрофе в Японском море

15:32 21.10.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Японскому морю грозит экологическая катастрофа из-за северокорейских браконьеров. Они подвергают морских животных смертельному риску, сбрасывая в воду отработанные сети.

Об этом сообщил научный сотрудник Дальневосточного морского биосферного заповедника Игорь Катин. По словам эксперта, антропогенный мусор, большую часть которого оставляют в море именно северокорейские рыбаки, может снизить популяцию ларги в Морском заповеднике до критического уровня. Лов сетью допустим на протяжении суток, его же проводят в течение нескольких месяцев, выброшенными оказываются сотни тысяч километров сетей, добавил учёный.

В снастях погибают морские птицы и млекопитающие, в том числе киты, сообщает «Интерфакс».  Говорит Москва

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