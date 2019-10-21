Браконьеры из КНДР могут привести к экологической катастрофе в Японском море
15:32 21.10.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Японскому морю грозит экологическая катастрофа из-за северокорейских браконьеров. Они подвергают морских животных смертельному риску, сбрасывая в воду отработанные сети.
Об этом сообщил научный сотрудник Дальневосточного морского биосферного заповедника Игорь Катин. По словам эксперта, антропогенный мусор, большую часть которого оставляют в море именно северокорейские рыбаки, может снизить популяцию ларги в Морском заповеднике до критического уровня. Лов сетью допустим на протяжении суток, его же проводят в течение нескольких месяцев, выброшенными оказываются сотни тысяч километров сетей, добавил учёный.
В снастях погибают морские птицы и млекопитающие, в том числе киты, сообщает «Интерфакс». Говорит Москва
НОВОСТИ
- 16:00 21.10.2019
- Виновным в семейном насилии смогут на год запрещать приближаться к жертве - концепция
- 15:12 21.10.2019
- Глава чешской контрразведки утверждает, что его ведомство раскрыло агентурную сеть РФ
- 15:00 21.10.2019
- Минпросвещения планирует обновить список специальностей, преподаваемых в колледжах
- 14:32 21.10.2019
- В России нет запрета на использование Telegram - спецпредставитель президента
- 14:12 21.10.2019
- Крупные штрафы для иностранных СМИ за нарушение закона о выборах предложили в Госдуме
- 14:00 21.10.2019
- В Сирии без охраны остались 12 тюрем для боевиков-иностранцев - Шойгу
- 13:32 21.10.2019
- Власти Испании обвинили руководителя Каталонии в неисполнении обязанностей
- 13:21 21.10.2019
- Пуск одной из ракет с подлодки "Рязань" был отменен в ходе учений "Гром-2019" - МО РФ
- 13:05 21.10.2019
- Эрдоган пообещал предпринять "необходимые шаги" по Сирии после встречи с Путиным
- 13:00 21.10.2019
- Суд в Лондоне по делу об экстрадиции Ассанжа в США может продлиться шесть лет
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать