Виновным в семейном насилии смогут на год запрещать приближаться к жертве - концепция

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Агрессорам, поднимающим руку на домочадцев, смогут выносить судебное предписание, которое запретит им приближаться к жертве в течение года с последующим возможным продлением этого срока до двух лет. Соответствующее положение может войти в готовящийся законопроект против домашнего насилия, следует из материалов слушаний, состоявшихся в Госдуме в понедельник.

"Судебное защитное предписание - выносится мировым судьей по заявлению пострадавшего, либо по заявлению субъектов профилактики домашнего насилия. Срок от 1 месяца до 12 месяцев, при этом оно может быть неоднократно продлено (общий срок продления не более 2 лет)", - говорится в документе, содержащем основные подходы к подготовке и разработке федерального закона "Об основах системы профилактики домашнего насилия в РФ" (есть в распоряжении агентства).



Такое предписание запретит агрессору преследовать пострадавшего и приближаться к нему на расстояние, установленное судом, но не менее чем на 50 метров. В отдельных случаях суд сможет обязать виновника покинуть совместную жилплощадь, возместить пострадавшей стороне имущественный и моральный вред. Кроме того, его могут обязать оплатить пребывание жертвы в кризисном центре, гостинице или съемном жилье, ее судебные расходы, в том числе на получение юридической помощи. Предполагается, что согласие пострадавшего на вынесение такого судебного предписания в его защиту не потребуется.



Другой вид предписания - предупредительное - предлагается выносить незамедлительно без решения суда при наличии данных о домашнем насилии, причем информация об этом может быть передана и по месту работы агрессора. "Устанавливается запрет на приближение, преследование, запрет на попытки выяснять место пребывания лица, пострадавшего от домашнего насилия", - говорится в документе. Такую охранную меру предлагается вводить на срок 1 месяц с возможным продлением до двух месяцев.

