0
0
121
НОВОСТИ

С российской экономикой все в порядке - Медведев

16:32 21.10.2019 Источник: RNS

С экономикой России все в порядке: объем промышленного производства и товарооборот растут, а инфляция находится на низком уровне, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев ходе 33-го заседания Консультативного совета по иностранным инвестициям (КСИИ).

«Если говорить об экономике, очевидно, что в целом у нас всё в порядке. Увеличивается объём промышленного производства, товарооборот, макроэкономические показатели в России находятся на очень хорошем уровне, низкой является инфляция. Мы стараемся двигаться в разных системах рейтингов. Не ради того, чтобы кому-то понравиться. Это само по себе отражает общее состояние нашей экономики и то, правильно мы что-то делаем или в чём-то ошибаемся», — приводятся слова Медведева в стенограмме заседания, опубликованной на сайте правительства.  RNS

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

17:32 21.10.2019
Путин подписал указ о назначении Валерия Фадеева председателем СПЧ
0
48
17:05 21.10.2019
Рейтинговое агентство АКРА подтверждает высокую надежность Новикомбанка
0
73
17:00 21.10.2019
Суд Красноярска арестовал гендиректора компании, чью дамбу прорвало в Курагинском районе
0
82
16:12 21.10.2019
США без лишней огласки уменьшили число своих военнослужащих в Афганистане
0
137
16:00 21.10.2019
Виновным в семейном насилии смогут на год запрещать приближаться к жертве - концепция
0
153
15:32 21.10.2019
Браконьеры из КНДР могут привести к экологической катастрофе в Японском море
0
182
15:12 21.10.2019
Глава чешской контрразведки утверждает, что его ведомство раскрыло агентурную сеть РФ
0
202
15:00 21.10.2019
Минпросвещения планирует обновить список специальностей, преподаваемых в колледжах
0
202
14:32 21.10.2019
В России нет запрета на использование Telegram - спецпредставитель президента
0
270
14:12 21.10.2019
Крупные штрафы для иностранных СМИ за нарушение закона о выборах предложили в Госдуме
0
248

Возврат к списку