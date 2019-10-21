С российской экономикой все в порядке - Медведев

16:32 Источник: RNS

С экономикой России все в порядке: объем промышленного производства и товарооборот растут, а инфляция находится на низком уровне, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев ходе 33-го заседания Консультативного совета по иностранным инвестициям (КСИИ).

«Если говорить об экономике, очевидно, что в целом у нас всё в порядке. Увеличивается объём промышленного производства, товарооборот, макроэкономические показатели в России находятся на очень хорошем уровне, низкой является инфляция. Мы стараемся двигаться в разных системах рейтингов. Не ради того, чтобы кому-то понравиться. Это само по себе отражает общее состояние нашей экономики и то, правильно мы что-то делаем или в чём-то ошибаемся», — приводятся слова Медведева в стенограмме заседания, опубликованной на сайте правительства. RNS

