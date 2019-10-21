С российской экономикой все в порядке - Медведев
16:32 21.10.2019 Источник: RNS
С экономикой России все в порядке: объем промышленного производства и товарооборот растут, а инфляция находится на низком уровне, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев ходе 33-го заседания Консультативного совета по иностранным инвестициям (КСИИ).
«Если говорить об экономике, очевидно, что в целом у нас всё в порядке. Увеличивается объём промышленного производства, товарооборот, макроэкономические показатели в России находятся на очень хорошем уровне, низкой является инфляция. Мы стараемся двигаться в разных системах рейтингов. Не ради того, чтобы кому-то понравиться. Это само по себе отражает общее состояние нашей экономики и то, правильно мы что-то делаем или в чём-то ошибаемся», — приводятся слова Медведева в стенограмме заседания, опубликованной на сайте правительства. RNS
НОВОСТИ
- 17:32 21.10.2019
- Путин подписал указ о назначении Валерия Фадеева председателем СПЧ
- 17:05 21.10.2019
- Рейтинговое агентство АКРА подтверждает высокую надежность Новикомбанка
- 17:00 21.10.2019
- Суд Красноярска арестовал гендиректора компании, чью дамбу прорвало в Курагинском районе
- 16:12 21.10.2019
- США без лишней огласки уменьшили число своих военнослужащих в Афганистане
- 16:00 21.10.2019
- Виновным в семейном насилии смогут на год запрещать приближаться к жертве - концепция
- 15:32 21.10.2019
- Браконьеры из КНДР могут привести к экологической катастрофе в Японском море
- 15:12 21.10.2019
- Глава чешской контрразведки утверждает, что его ведомство раскрыло агентурную сеть РФ
- 15:00 21.10.2019
- Минпросвещения планирует обновить список специальностей, преподаваемых в колледжах
- 14:32 21.10.2019
- В России нет запрета на использование Telegram - спецпредставитель президента
- 14:12 21.10.2019
- Крупные штрафы для иностранных СМИ за нарушение закона о выборах предложили в Госдуме
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать