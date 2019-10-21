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Суд Красноярска арестовал гендиректора компании, чью дамбу прорвало в Курагинском районе

17:00 21.10.2019 Источник: Эхо Москвы

Суд Красноярска арестовал на два месяца гендиректора компании «Сисим» Максима Ковалькова, чью дамбу прорвало на месторождении золота в Курагинском районе края. 

На заседании суда Ковальков заявил, что хотел бы на период следствия остаться на свободе, чтобы помочь пострадавшим. 

Ранее были арестованы еще двое подозреваемых: начальник участка «Сисима» Андрей Еганов и мастер горного участка этой артели Евгений Александров. 

Жертвами аварии, которая произошла в ночь на субботу, стали 15 человек, судьба пяти пока неизвестна. Сегодня в Красноярском крае день траура.  Эхо Москвы

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