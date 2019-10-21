В посольстве РФ опровергают заявление СБ Чехии о раскрытии российской шпионской сети
18:00 21.10.2019 Источник: Интерфакс
Заявление руководителя Службы безопасности Чехии о разоблачении деятельности российской шпионской сети на территории страны не имеет ничего общего с действительностью, заявили в посольстве РФ в Праге.
"Упомянутое Вами заявление не имеет ничего общего с действительностью", - сказали "Интерфаксу" в дипмиссии.
Руководитель Служба безопасности и информации Чехии (BIS) Михаил Коуделка заявил, что его ведомство и чешская полиция разоблачили деятельность российской шпионской сети, которая, по его утверждению, действует через посольство РФ в Праге.
"Эта сеть была полностью разгромлена и обезглавлена", - приводят западные СМИ слова Коуделки в парламенте.
НОВОСТИ
- 18:40 21.10.2019
- Актер Андрей Смирнов призвал вынести из Мавзолея тело "германского шпиона"
- 17:32 21.10.2019
- Путин подписал указ о назначении Валерия Фадеева председателем СПЧ
- 17:05 21.10.2019
- Рейтинговое агентство АКРА подтверждает высокую надежность Новикомбанка
- 17:00 21.10.2019
- Суд Красноярска арестовал гендиректора компании, чью дамбу прорвало в Курагинском районе
- 16:32 21.10.2019
- С российской экономикой все в порядке - Медведев
- 16:12 21.10.2019
- США без лишней огласки уменьшили число своих военнослужащих в Афганистане
- 16:00 21.10.2019
- Виновным в семейном насилии смогут на год запрещать приближаться к жертве - концепция
- 15:32 21.10.2019
- Браконьеры из КНДР могут привести к экологической катастрофе в Японском море
- 15:12 21.10.2019
- Глава чешской контрразведки утверждает, что его ведомство раскрыло агентурную сеть РФ
- 15:00 21.10.2019
- Минпросвещения планирует обновить список специальностей, преподаваемых в колледжах
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать