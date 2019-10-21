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В посольстве РФ опровергают заявление СБ Чехии о раскрытии российской шпионской сети

18:00 21.10.2019 Источник: Интерфакс

Заявление руководителя Службы безопасности Чехии о разоблачении деятельности российской шпионской сети на территории страны не имеет ничего общего с действительностью, заявили в посольстве РФ в Праге.

"Упомянутое Вами заявление не имеет ничего общего с действительностью", - сказали "Интерфаксу" в дипмиссии.

Руководитель Служба безопасности и информации Чехии (BIS) Михаил Коуделка заявил, что его ведомство и чешская полиция разоблачили деятельность российской шпионской сети, которая, по его утверждению, действует через посольство РФ в Праге.

"Эта сеть была полностью разгромлена и обезглавлена", - приводят западные СМИ слова Коуделки в парламенте.

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