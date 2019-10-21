Рейтинговое агентство АКРА подтверждает высокую надежность Новикомбанка

17:05

Агентство АКРА подтвердило кредитный рейтинг Новикомбанка (входит в госкорпорацию Ростех) на уровне A (RU), прогноз по рейтингу определен как «Стабильный». В своем отчете эксперты Агентства отметили устойчивый бизнес-профиль банка, адекватную позицию по фондированию и ликвидности, а также хороший запас по нормативу достаточности капитала.



Аналитики агентства отмечают прочные рыночные позиции Новикомбанка, который по состоянию на 01 сентября с.г. занимает 27-е место по величине капитала и 25-е – по активам среди российских банков. Рыночная ниша как опорного банка российской промышленности и специализация на кредитовании и обслуживании предприятий госкорпорации Ростех создают широкие возможности для развития Новикомбанка в качестве универсальной кредитной организации, глубоко интегрированной в финансовую структуру корпорации.

Ключевые финансовые показатели деятельности Новикомбанка имеют выраженную положительную динамику, отмечает АКРА. Значения нормативов достаточности капитала банка находятся на умеренно высоком уровне. «Чистая процентная маржа банка за период с 2016 по 2018 год соответствует показателю, характерному для сопоставимых финансовых институтов (3,6%). При этом среднее отношение операционных расходов к доходам за тот же период составило 31%, что говорит об эффективности основной операционной деятельности Банка», – отмечается в отчете АКРА.

Стратегия Новикомбанка состоит в последовательном расширении обслуживания предприятий, входящих в периметр Ростеха. Важность банка для госкорпорации подтверждается стабильной поддержкой в части фондирования, а также существенным уровнем операционного контроля. По мнению АКРА, госкорпорация Ростех всегда готова оказать банку всю необходимую поддержку.

«Мы удовлетворены тем, что агентство АКРА подтвердило высокую оценку кредитоспособности Новикомбанка на уровне А и отметило эффективность основной операционной деятельности банка. Приятно констатировать, что и другие ведущие рейтинговые агентства, такие как Moody’s и RAEX, также едины во мнении о надежности и высоком уровне кредитоспособности банка. Это в очередной раз подтверждает верность выбранной стратегии – глубоко интегрировать Новикомбанк в структуру Ростеха, как ключевой центр финансирования приоритетных проектов отечественной экономики. Сегодня Новикомбанк оказывает финансовую поддержку большому числу важнейших программ в различных отраслях – от авиастроения, здравоохранения до цифровой экономики, которые реализуются лидерами отечественной промышленности в целом, и предприятиями Ростеха в частности. Наш многолетний опыт в организации оптимальных программ финансирования позволяет предприятиям эффективно выполнять поставленные государством задачи», – отметила председатель правления Новикомбанка Елена Георгиева.

С.Н.



