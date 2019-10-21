Путин подписал указ о назначении Валерия Фадеева председателем СПЧ

17:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Секретарь Общественной палаты Валерий Фадеев указом президента РФ назначен председателем Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). Об этом говорится в сообщении, опубликованном в понедельник на сайте СПЧ.

"Российский журналист, общественный деятель и секретарь Общественной палаты Российской Федерации Валерий Фадеев с сегодняшнего дня указом главы государства Владимира Путина назначен советником президента и председателем Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека", - говорится в сообщении.



Президент РФ Владимир Путин исключил из состава Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) пятерых его участников, в том числе экс-председателя СПЧ Михаила Федотова. Соответствующий указ опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации.

Помимо Федотова, из состава СПЧ выведены Евгений Бобров, Павел Чиков, Илья Шаблинский и Екатерина Шульман.



Президент ввел в состав Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) четырех новых участников, в том числе журналиста Кирилла Вышинского. Соответствующий указ опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации.

Помимо Вышинского, новыми членами СПЧ стали уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова, президент Центра прикладных исследований и программ Александр Точенов (в качестве ответственного секретаря Совета), а также Валерий Фадеев, который стал новым председателем СПЧ и советником президента.

