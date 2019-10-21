В Ханты-Мансийске грузовик въехал в здание детского сада [+ВИДЕО]
19:20 21.10.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
В здание детского сада в Ханты-Мансийске въехал грузовик. Пострадавших нет.
Как сообщает пресс-служба регионального главка МВД, у автомобиля отказали тормоза. Машина гружёная землёй пробила ворота и протаранила здание сада «Ёлочка». По пути она снесла несколько качелей. Правоохранители начали проверку.
Момент ДТП сняла камера видеонаблюдения, запись опубликовал телеканал «360». Говорит Москва
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