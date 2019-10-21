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Взрыв в Неноксе произошел при подъеме "Буревестника" - Госдеп США

20:00 21.10.2019 Источник: НГ-Online

Госдеп США полагает, что взрыв в Неноксе (Архангельская область России) в августе этого года произошел при подъеме со дна крылатой ракеты с ядерной энергетической установкой «Буревестник». Об этом, как сообщает Интерфакс, заявил зампомощника госсекретаря Томас Динанно.

«Причиной взрыва стал серьезный сбой у «Буревестника» (Skyfall по классификации НАТО – ИФ). Произошла неконтролируемая ядерная реакция, которая привела к выбросу радиации в то время, когда российские специалисты поднимали ракету со дна, – сказал он в интервью Washington Times. - Ракета лежала на дне с тех пор, как в начале прошлого года состоялось ее неудачное испытание вблизи крупного населенного пункта».

«Больше всего нас беспокоит дезинформация. Вторая проблема – это то, что ракета год пролежала на дне океана. И третья – это то, что они попытались это скрыть», – подытожил помощник госсекретаря, курирующий как раз вопросы по контролю над вооружениями.

8 августа 2019 года Минобороны РФ сообщило, что на полигоне в Неноксе произошел инцидент с человеческими жертвами. «Росатом» позднее сообщил, что на полигоне произошел взрыв во время испытаний на морской платформе ракеты с радиоизотопным источником питания. В результате трагедии погибли семь человек – пять сотрудников «Росатома» и двое представителей Минобороны РФ. Ранения в результате взрыва получили трое военных и трое специалистов «Росатома». 

А.Р.

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