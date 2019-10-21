Президент Израиля передаст Бени Ганцу право на формирование коалиции
20:40 21.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Израиля Реувен Ривлин передаст лидеру центристского блока "Кахоль-Лаван" Бени Ганцу право на формирование коалиции по итогам выборов 17 сентября после неудачной попытки действующего премьер- министра Биньямина Нетаньяху. Об этом сообщила в понедельник президентская пресс-служба.
"Генеральный директор канцелярии президента Харель Туби проинформирует все фракции Кнессета (парламента - прим. ТАСС) о том, что президент намерен как можно скорее передать мандат на формирование кабинета председателю блока "Кахоль-Лаван" Бени Ганцу и предоставить ему на это 28 дней в соответствии с законом", - говорится в заявлении.
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