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Визы США для работы в комитете ООН не получили 8 представителей МИД, МО и Роскосмоса

22:00 21.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Визы США для участия в работе Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН в этом году не получили восемь представителей МИД РФ, Минобороны и госкорпорации "Роскосмос". Об этом сообщил в понедельник заместитель постоянного представителя РФ при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Андрей Белоусов на заседании этого комитета.

"В этом году визы не получили уже восемь членов нашей делегации, то есть почти половина ее членов. Причем среди них не только сотрудники МИД России, но также представители Минобороны и госкорпорации "Роскосмос", которые должны были участвовать в тематических дискуссиях, мероприятиях на полях Первого комитета и в консультациях по проектам резолюций", - сказал он.

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