Экс-зампред КС РФ Тамара Морщакова объявила об уходе из СПЧ

22:40 Источник: Эхо Москвы

Бывший зампред Конституционного суда Тамара Морщакова объявила об уходе из СПЧ. Это связано со сменой руководства совета, — рассказала «Эху» сама Морщакова.

«(Это решение принято – Э.М.) в связи с изменением руководства совета, в связи с изменениями в составе совета, которые были сегодня объявлены. Я начинала работу в совете, когда там руководителем был Михаил Федотов», — сказала она.



Т.Морщакова добавила, что правозащитники, исключенные указом президента из дальнейшего состава СПЧ, занимали «критическую позицию» по отношению к власти.



«Понятно, что все эти люди, которые перечислены в указе, занимают строгую критическую позицию по отношению к действиям публичной власти, когда эти действия нарушают права и свободы людей».



Ранее Морщакова выступала против отставки с поста главы СПЧ Михаила Федотова. Она отметила, что другие изменения в составе совета стали для нее неожиданностью.



Сегодня президент Владимир Путин подписал указ об отставке Федотова, руководившего советом с 2010 года. В качестве причины названо достижение им 70-летнего возраста. На его место назначен председатель Общественной палаты, бывший ведущий Первого канала Валерий Фадеев. Кроме того, из состава Совета исключены Екатерина Шульман, глава «Агоры» Павел Чиков, профессор Высшей школы экономики Илья Шаблинский, руководитель правозащитной организации «Восход» Евгений Бобров, а также и сам Михаил Федотов. Одновременно в состав совета включены исполнительный директор «России сегодня» Кирилл Вышинский, свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова и президент центра прикладных исследований и программ Александр Точенов.



В Кремле объяснили замену членов СПЧ необходимостью ротации.