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Трамп хотел бы заключить ядерное соглашение с Россией и Китаем

07:23 22.10.2019 Источник: Интерфакс

Президент США Дональд Трамп считает, что США, Россия и Китай должны заключить соглашение, ограничивающее разработки ядерного вооружения.

"Китай и Россия, с которыми мы обсуждаем это (соглашение о ядерном оружии - ИФ), заинтересованы в этом 100%. Нам всем необходимо соглашение. (...) Я думаю, что Россия хотела бы заключить сделку, и я думаю, что Китай хотел бы заключить сделку, которая станет потрясающей вещью, я хотел бы быть частью этого", - сказал Трамп в интервью Fox News.

Президент США подчеркнул, что прежнее соглашение с Россией было прекращено, потому что США "обнаружили, что они (Россия-ИФ) делали то, что они не должны были делать согласно договору".

Сейчас, отметил он, ядерное оружие США на уровне, которого не было раньше.

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