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НОВОСТИ

Около 60% россиян считают, что не имеют никакого влияния на происходящее в стране - опрос

07:36 22.10.2019 Источник: Интерфакс

Большинство сограждан (57%) в той или иной мере ощущают себя ответственными за события в стране, однако лишь 11% россиян полагают, что могут существенно повлиять на происходящее, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в "Интерфакс".

Согласно результатам социологического исследования, в полной мере чувствуют свою ответственность за происходящее в стране 13% респондентов, в значительной мере - 16% и в незначительной - 28% опрошенных. Не считают себя ответственными за то, что происходит в России, 39% участников опроса.

Большинство россиян (58%) полагают, что не имеют никакого влияния на происходящее в стране.

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